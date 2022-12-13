خاص.. “أبو حمرة” يصرح لصدى بخصوص نفوق قطعان الأغنام والإبل بالمنطقة الغربية

صرح مدير إدارة الخدمات البيطرية “عبدالعاطي أبوحمرة” لصحيفة صدى الاقتصادية أن مركز الصحة الحيوانية قام بتكليف فريق بيطري للوقوف على حالة نفوق الأغنام بمنطقة الحرابة لعدد 7 مربين، ومن خلال إجراءات الكشف والمتابعة تبين أن الأغنام تناولت العليقة ماتعرف في ليبيا بالسكرية وهيا المسببة في حالات تسمم الأغنام.

كما أكد “ابوحمرة” ضبط بائع العليقة من قبل جهاز الشرطة الزراعية ببلدية الرياينة، وسيتم إحالته غذاً إلى نيابة الحرابة لاستكمال إجراءات التحقيق.

كما أوضح “أبوحمرة” أنه بعد الكشف والتحليل المخبرية لحالات نفوق قطعان الإبل تبين من خلال التحليل وجود تسمم دموي في بعض القطعان ووجود حالات طفيليات دموية داخلية في بعض القطعان.

وأضاف “أبو حمرة” أن نفوق عدد من قطعان الإبل كان بسبب إستخدام بعض المربين لجرعات زائدة للأدوية العلاجية الخاصة بتسمم الدموي والطفيليات الدموية.

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