البدء في أعمال تركيب محطة تحلية مياه في الجغبوب بقدرة إنتاجية تبلغ 2000 متر مكعب يوميًا

طبرق 13 ديسمبر 2022 (وال)- أكد عضو الفرع البلدي الجغبوب عبد الله الزوي، أن المجلس يستعد للبدء في أعمال تركيب محطة تحلية المياه (RO) بقدرة إنتاجية تبلغ 2000 متر مكعب يوميًا.

وأوضح الزوي – في تصريحات صحفية اليوم – أن القدرة الإنتاجية عند بدء التشغيل مرحليًا حوالي 1000 متر مكعب، مع توقع زيادة الإنتاج مستقبلا، موضحًا بأنهم ينتظرون وصول باقي المعدات التشغيلية خلال الأيام القادمة.

وأشار الزوي إلى أن سبب تهالك محطة المياه القديمة، يعود لقدم عمرها التشغيلي وتعطل الصيانة إضافة إلى نقص المواد التشغيلية.

يُشار إلى أن واحة الجغبوب التابعة لبلدية طبرق تقع جنوب طبرق بمسافة 280 كيلو متر ويبلغ عدد سكانها 6000 نسمة. (وال)

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