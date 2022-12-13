تراجع للدولار وصعود للذهب واليورو مقابل الدينار مساء اليوم الثلاثـاء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار نهاية التعاملات

الدولار في البنك المركزي 🏦

4.8525 د.ل

▪️الدولار 🇺🇲

5.1225 بيع في زليتن

5.1175 بيع في طرابلس

5.1350 بيع في بنغازي

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇺🇲

+2.50 ~3.25 قروش على سعر الكاش

▪️اليورو 🇪🇺

5.4200 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

+4.50 ~6.00 قروش على سعر الكاش

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل =625 د.ت

🔵 آونصة الذهب :

1812.3 $

🔵 كسر ذهب :

عيار 18 ب218.50 دينار

21 ب254.91 دينار

22 ب267.05 دينار

24 ب291.33 دينار

ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2039 دينار

🔵 ذهب جديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 ذهب مستعمل :

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 285 دينار وحتى 300 دينار

🔵 فضة كسر

من 2.10 ~2.50 دينار

🔵 فضة جديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار