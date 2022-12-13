افتتاح غرفة عمليات بحرية رئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل

طرابلس 13 ديسمبر 2022 (وال)- افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات البحرية الرئيسية بالمقر الرئيسي للإدارة العامة لأمن السواحل.

وقالت وزارة الداخلية – عبر صفحتها الرسمية – إن من مهام هذه الغرفة تأمين الاتصال والتواصل بين النقاط البحرية والزوارق العاملة، واستقبال كافة البلاغات البحرية، ومتابعة تحركات وخطوط سير الزوارق وعمليات البحث والإنقاذ، وتتبع السفن المارة بالمياه الإقليمية من خلال رادار بحري متطور، وإصدار التقارير والنشرات بشأن المخاطر والتهديدات البحرية.

وأشاد الوكيل في كلمة له بأهمية هذه الغرفة من أجل حماية السواحل الليبية، ومنع أي خروقات أمنية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة البيئة على العمل التكاملي بين الوزارتين للحد من التلوث البحري.

وشارك في افتتاح الغرفة وكيل وزارة البيئة احنين المعاوي، ونائب رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير إدارة العلاقات والتعاون. (وال)

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