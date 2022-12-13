التعليم تبحث مع جهاز تطوير المراكز الإدارية إنشاء 1500 مدرسة على مدى 3 سنوات

عقد وزير التَّربية والتَّعليم موسى المقريف اليوم الثلاثاء 2022.12.13، اجتماعا مع مُدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، لمناقشة قرار حكومة الوحدة الوطنية، إنشاء 1500مؤسسة تعليمية على مدى 3 سنوات.

وأوضح مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته أن الجهاز باشر في الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات المُحالة من مصلحة المرافق التعليمية، للتأكّد من عَدم وجود عوائق، مؤكداً إنجاز اللجنة المكلفة لـ 75% من عَملية الحصر، مضيفاً أنها تحتاج أسبوعاً آخراً، لإتمام مهامها المتمثلة في زيارة 500 موقع ،385 مدرسة منها تمثل مدارس بديل الصفيح ومتهالكة .