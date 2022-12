أسعار النفط ترتفع في ختام تعاملات الثلاثاء

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في ختام تعاملات الثلاثاء، حيث عززت توقعات الطقس الأكثر برودة في الولايات المتحدة توقعات الطلب على الطاقة، فيما ضغطت بيانات التضخم الأميركية الأقل من المتوقع على الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو 2.69 دولار أو 3.45% إلى 80.68 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 2.22 دولار أو 3.03% إلى 75.39 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وواصلت أسعار الخام الحصول على الدعم حيث ظل خط أنابيب Keystone مغلقًا وقياس المستثمرون لزيادة محتملة في الطلب من تخفيف الصين لقيود كوفيد-19.

