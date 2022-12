أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي”، على إحالة أكثر من 16 ألف منتسب من لجنة الإفراجات المالية إلى وزارة المالية، لمنتسبي وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها.

ونوقش خلال الاجتماع دعم تفتيش العمالي وسبل تعزيز التعاون في تنظيم سوق العمل الليبي، بالإضافة إلى ملف التدريب لمنتسبي وزارة المالية للرفع من كفائتهم.

ومن جانبه أكد “الطرابلسي” على حرص وزارة الخارجية على إنقاذ القانون ومساندة الجهات المعنية لأداء دورها، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على متابعة هذه الملفات بين الإدارات المختصة بين الوزاراتين وتطوير العمل المشترك.

The post “العابد” يؤكد لوزارة الداخلية على إحالة أكثر من 16 ألف منتسب من لجنة الإفراجات المالية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا