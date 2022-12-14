بلدية بنغازي تتعاقد على صيانة عدد من الشوارع بمنطقة وسط البلاد

أعلن المجلس البلدي بنغازي اليوم الأربعاء 2022.12.14، تعاقده لتنفيذ أعمال الصيانة والرصف وتركيب أعمدة الإنارة العامة لشوارع عمر المختار، عمر بن العاص، أحمد الشريف، 7 أكتوبر المُقابل للفندق البلدي من مُفترق مُستشفى الجمهورية حتى ضريح المجاهد عمر المختار، إضافة لشارع جمال عبد الناصر من موقع مقر مصلحة الجمارك حتى تقاطعه مع شارع الجزائر.

كما قام المجلس البلدي أيضا بأعمال رصف عدد من الشوارع بحي بوهديمة، وذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.