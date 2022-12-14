تراجع الدولار وارتفاع جديد لليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 13 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8201 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1271 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9605 دينار، والدولار الكندي 3.5536 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2588 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.282 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3123 دينار، والدينار التونسي 1.5256 دينار، والدرهم المغربي 0.4593 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: