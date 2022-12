“شكشك” يناقش مع مربي المواشي والأغنام سُبل مواجهة أزمة غلاء أسعار الاعلاف

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم أمس الثلاثاء مع عدد من مربي المواشي والاغنام على مواجهة الغلاء القائم في أسعار الأعلاف وصعوبة تأمينها، وما ترتب عليه من عزوف الكثيرين منهم على الاستمرار في مجال تربية المواشي و الأغنام.

جاء ذلك على خلفية تعذر تنفيذ الاتفاق الذي تم مطلع هذا العام بين حكومة الوحدة الوطنية مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمدراء العامين ومندوبين عن مجموعة من الشركات المختصة في مجال المطاحن والأعلاف، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة للعمل على إعداد برنامج متكامل يراعى فيه تحديد الاحتياج السنوي من الأعلاف وآليات التمويل وضوابط التوزيع، بما يضمن استقرار الثروة الحيوانية.

وأكد “شكشك” بأن دعم الثروة الحيوانية والمحافظة على استقرارها مسؤولية تضامنية تتطلب تظافر كافة الجهود باعتبارها من تداعيات الأمن الاقتصادي والغذائي، وأنه إلى جانب دوره وعدم ممانعته منح الموافقات اللازمة على التعاقد في حال توفر المخصصات المالية اللازمة، متعهداً بمتابعة الموضوع وحث كافة الأطراف على الاستمرار في تنفيذ البرنامج وتغطية احتياجات السوق من الأعلاف بالأسعار الملائمة.

