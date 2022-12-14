صعود أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 2022/12/14 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

1808.3 $

سعر كسر الذهب اليوم:

عيار 18 ب218.00 دينار

21 ب254.33 دينار

22 ب266.44 دينار

24 ب290.66 دينار

ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2034 دينار

🔵 سعر الذهب الجديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 سعر الذهب المستعمل :

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 285 دينار وحتى 300 دينار

🔵 سعر الفضة الكسر

من 2.10 ~2.50 دينار

🔵 سعر الفضة الجديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار