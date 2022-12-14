خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى تسليم فروع التجاري بالجنوب سيولة بقيمة 30 مليون

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم اصدار سبها سيولة لفروع التجاري الوطني بالجنوب الليبي بقيمة 30 مليون .

وذلك لفروع ووكالات المتمثلة في: مكتب الاصدار لاستعمال آلالات ATIM 8 مليون ،براك 5 مليون ، القرضة 5 مليون ، إدري 3 مليون ، سبها 6 مليون ، وكالة الجامعة 3 مليون .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث أن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يستمر في توفير السيولة بفروع المصارف التجارية .

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