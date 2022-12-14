المواصلات تبحث مع تونس بدء الرحلات البحرية وفتح رحلات جوية لمطار سبها

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي أمس الثلاثاء 2022.12.13 في طرابلس مع سفير تونس لدي ليبيا، إرسال الخطوط التونسية فريق تدقيق لمدينة سبها للاستئناف الرحلات الجوية من مطارها، وفتح الرحلات البحرية من ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية، وليس من ميناء جرجيس نزولاً عند رغبة المسافرين في التوجه نحو العاصمة مباشرة.

كم تم الاتفاق على سرعة تطوير أجهزة الكشف والتدقيق على السيارات في البوابات التونسية بمعبر رأس أجدير الحدودي، لتسهيل الحركة التجارية للبضائع وتنقل الأفراد بشكل سلس بين الجانبين.