خاص.. فريق السيولة بالمركزي لصدى: تسليم 45 مليون لفروع الجمهورية بجبل نفوسة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم فروع مصرف الجمهورية بجبل نفوسة سيولة بقيمة 45 مليون .

وتتمثل في فرع غريان بقيمة 6 مليون ، والقواسم 5 مليون ، والشقيقة 5 مليون ، وغريان الصيرفة الإسلامية 5 مليون ، والأصابعة 5 مليون ، والقلعة 5 مليون ، ونسمة 4 مليون ، القريات 3 مليون ، الشويرف 3 مليون ، مزدة 4 مليون .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث أن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يستمر في توفير السيولة بفروع المصارف التجارية .

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