الخليج العربي للنفط تجتمع مع شركة SLB – شلمبرجير

اجتمع عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج والمعلومات بشركة الخليج العربي للنفط “بوبكر بن عامر”، مع شركة SLB شلمبرجير شمال إفريقيا “طارق الطرابلسي” “أنس السنوسي” .

تناول الاجتماع مناقشة الأعمال التي تنفذها شركة شلمبرجير في مختلف المجالات ، كما تم أيضاً عرض الأعمال والتقنيات الحديثة من قبل شركة SLB شلمبرجير في الحقول النفطية ومدى جاهزيتها في توسيع هذه الأعمال في الحقول تحت عملية التطوير و الاستكشاف ، وورش العمل المتخصصة في استعمال التقنيات الحديثة والبرمجيات والمشاريع المتكاملة ، وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة

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