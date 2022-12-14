خاص.. “النائب العام” يخاطب وزير الصحة وديوان المحاسبة بخصوص التحقيقات الخاصة بلجنة المشتريات لتوفير مستلزمات مجابهة كورونا

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة النائب العام “الصديق الصور” إلى وزير الصحة وديوان المحاسبة بشأن بالإشارة إلى التحقيقات الجارية بمكتب النائب العام موضوع البلاغ المقدم عن جرائم فساد أرتكبت بمناسبة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الرئاسي تحت رقم (267) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة مشتريات تعني بتوفير مستلزمات مجابهة جائحة كورونا، وكذلك وإلى كتابنا رقم 1 – 16 – 4386) المؤرخ في 2020/10/13م) بشأن وقف تنفيذ أي معاملة مالية تتعلق بتسديد قيم مالية استنادا الى محاضر اللجنة المشار إليها .

وإلى كتابنا رقم ( 1 – 16 – 11451 المؤرخ في ( 2022/8/23م) : وكتابنا رقم 1 – 16 – 13260) المؤرخ في 2022/9/20م) بشأن رفع -2022/9/20, والى ما إنتهى إليه تقرير الخبرة القضائية والبحوث المرقم بـ ( 2022/857م) بعد فحص ومراجعة (337) معاملة كانت معروضة على ديوان وزارة الصحة بقيمة إجمالية مقدارها (693.417.978.640 دينار ليبي ستمائة وثلاثة وتسعون مليون واربعمائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون دينار ليبي و 640 درهم ور 48,023.128.30 دولار ثمانية وأربعون مليون وثلاثة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون دولار وثالثة مقدارها 75.243.375.500 يورو خمسة وسبعون مليون القيد المفروض بموجب كتابنا المشار إليه . وإلى كتاب السيد / رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام رقم ر م – 2022/374م) ، ومائتان وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون يورو و 50 سنت ، من النتائج التالية : ا ثبوت توافر الإشتراطات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لمواجهة جائحة كورونا لعدد (291) معاملة منها (270) معاملة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية قدرت بـ (614.734,467.47 دينار ليبي ستمائة وأربعة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون دينار ليبي و 47 درهم وواحد عشرون معاملة بالعملة الأجنبية مقدرها 9,910,950 دولار تسعة ملايين وتسعمائة وعشرة لأف وتسعمائة وخمسون دولار و 27.555,194 يورو سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وأربعة وتسعون يورو. 2/ عدم توافر تلكم الإشتراطات لعدد (46) معاملة بقيمة إجمالية مقدراها (78.683.511.49 دينار ليبي) ثمانية وسبعون مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وأحد عشر دينار ليبي و 49 درهم ور 38.112,978.30) دولار ثمان وثلاثون مليون ومائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون دولار و 30 سنت ، ور 47,688,181.60 يورو) سبعة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وواحد وثمانون يورو و 60 سنت. وإلى ما إنتهت إليه التحقيقات بالخصوص.

كما نحيل إليكم كشف تفصيلي بنتائج الفحص النهائي يتضمن المعاملات المتوافر فيها الإشتراطات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن التدابير المقررة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك للاهتداء بما جاء به ولإحاطتكم برفع القيد المفروض بموجب كتابنا المنوه عنه فيما يتعلق بتلك المعاملات فقط.

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