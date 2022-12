استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفدرالي الأميركي

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث جرى تداولها، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة في وقت لاحق اليوم بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع وأثارت التوقعات بمسار معتدل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغيّر يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1811.06 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر أمس الثلاثاء حيث عزز ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الرهانات على تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1823.40 دولار.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى قرار الفدرالي الأمريكي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام.

ويُعرف الذهب بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.80 دولار للأونصة كما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1034.51 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1927.26 دولار.

