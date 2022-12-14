خاص…صدى تتحصل على قرار “القيب” بخصوص استحداث مراكز الريادة والابتكار بالجامعات الليبية والأكاديمية الليبية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1648) لسنة 2022م الصادر يوم الأحد المؤرخ في 4 ديسمبر بشأن استحداث مراكز الريادة والابتكار بالجامعات الليبية والأكاديمية الليبية

وسيتم استحداث مراكز الريادة والابتكار بالجامعات الليبية والأكاديمية الليبية : جامعة ليبيا المفتوحة ، جامعة فزان ،جامعة نالوت ،جامعة وادي الشاطيء ، جامعة صبراتة ، جامعة الجفارة ، جامعة عمر المختار ، جامعة النجم الساطع ،جامعة درنة ، جامعة بني وليد ، جامعة إجدابيا ،جامعة خليج السدرة، جامعة السيد محمد علي السنوسي الإسلامية ، الأكاديمية الليبية

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