“الحويج” يبحث مع السفير الجزائري الترتيبات لتنظيم معرض صنع في الجزائر نهاية الشهر الجاري

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في اجتماع اليوم الأربعاء مع السفير الجزائري لدى ليبيا “سليمان شنين” الترتيبات لتنظيم معرض صنع في الجزائر بدورته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وشدد “الحويج” خلال اللقاء على تقديم التسهيلات اللازمة لصالح الشركات والمصانع المشاركة بالمعرض بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة والعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الليبي والجزائري ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

الجدير بالذكر أن معرض “صنع في الجزائر” في دورته الثانية ستعقد فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 28 إلى 31 من ديسمبر الجاري بمشاركة 132 شركة جزائرية بعدة مجالات منها النفط والطاقة والبناء والإنشاءات والصناعات الغذائية.

