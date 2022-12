ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع السفير التونسي لدى ليبيا ” الأسعد العجيلي” سبل التنسيق لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس ووضعها موضع التنفيذ.

وأكد “العابد” على أهمية العمل على حث العمالة التونسية لتسوية أوضاعها القانونية والعمل بمنصة وافد المعنية بتنظيم العمالة الوافدة.

من جانبه أشاد السفير التونسي، بإجراءات وزارة العمل بخصوص ملف العمالة التونسية، مؤكدا بأن هناك عودة لليد العاملة التونسية في ليبيا.

The post “العابد” يناقش مع السفير التونسي سبل التنسيق لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت مع وزارة التشغيل والتكوين في تونس appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا