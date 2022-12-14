“الحويج” يستعرض خطة عمل مجلس أصحاب الاعمال لعام 2023

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” يوم الأربعاء 14 ديسمبر بديوان الوزارة بخصوص بحث خطة عمل مجلس أصحاب الاعمال لعام 2023 م مع رئيس مجلس إدارة المجلس “رشيد صوان” بحضور “سهيل ابوشيحة” وكيل الوزارة للشؤون التجارية، و “عزالدين مصدق” مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض نشاط مجلس أصحاب الأعمال خلال العام الجاري 2022 م والمشاكل والعراقيل التي واجهت الإدارة في تنفيذ المهام ، وتطرق الحاضرين لعدد من المقترحات التي تُعزز دور المجلس في قطاعات التجارة والاستثمار وتنمية الصناعات المحلية بالقطاع الخاص ورفع جودة المنتجات المحلية، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز تنمية الصادرات التابع لها لإيجاد أسواق خارجية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.

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