الاقتصاد تتابع ترتيبات تنظيم معرض صنع في الجزائر بدورته الثانية في طرابلس

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأربعاء 2022.12.14 بالعاصمة طرابلس مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، لمتابعة ترتيبات تنظيم معرض صنع في الجزائر بدورته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي.

وشدد الحويج على تقديم التسهيلات اللازمة لصالح الشركات والمصانع المشاركة بالمعرض بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الليبي والجزائري ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

يشار أن معرض صنع في الجزائر تنظّم فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 28 وحتي 31 ديسمبر 2022 بمشاركة 132 شركة جزائرية بعدة مجالات منها النفط والطاقة و البناء والانشاءات و الصناعات الغذائية.