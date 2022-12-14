مراسل “وال”: حملة التفتيش على المختبرات الطبية والصيدليات تُواصل نشاطها لليوم الثالث على التوالي

صبراته 14 ديسمبر 2022 (وال)- تتواصل لليوم الثالث على التوالي، الجولة التفتيشية التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي صبراتة على المؤسسات العلاجية والمختبرات الطبية والصيدليات بالمدينة.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي صبراتة مقدم صلاح عمر عبد الملك – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة – إن الحملة التفتيشية انطلقت بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإدارة شؤون الإصحاح البيئي وبمشاركة أعضاء من مديرية أمن صبراتة.

وأكد عبد الملك إن الحملة تستهدف عددًا من المختبرات الطبية والصيدليات، حيث تم رصد العديد من المخالفات وقفل عددٍ من الشركات المختصة بتوريد مستلزمات المختبرات لعدم امتلاكها لتراخيص مزاولة، كما تم إعداد تقرير بالخصوص وإخطار النيابة بذلك وإحالة المخالفين إلى مركز صبراتة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس مركز الحرس البلدي صبراته في تصريحه لــ (وال) إلى أن الحملة جاءت بناء على تعليمات المحامي العام ورئيس نيابة النظام العام، داعيًا كافة المسؤولين على هذه الأنشطة إلى التعاون معهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لإنجاح هذه الحملة. (وال)

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