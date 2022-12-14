الخليج العربي للنفط تبحث مع شركة ( SLB ) شلمبرجير التعاون في عمليات التطوير والاستكشاف

طرابلس 14 ديسمبر 2022 (وال)- عقد عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج والمعلومات بشركة الخليج العربي للنفط أبوبكر بن عامر، اجتماعًا مع ممثلين عن شركة ( SLB ) شلمبرجير شمال إفريقيا المتخصصة في مجال خدمات حقول النفط.

وتناول الاجتماع مناقشة الأعمال التي تنفذها شركة شلمبرجير في مختلف المجالات، كما تم أيضًا عرض الأعمال والتقنيات الحديثة من قبل الشركة في الحقول النفطية ومدى جاهزيتها في توسيع هذه الأعمال في عملية التطوير والاستكشاف، ولقاءات العمل المتخصصة في استعمال التقنيات الحديثة والبرمجيات والمشاريع المتكاملة، وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة. (وال)

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