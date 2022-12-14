اقتصاد

الخليج العربي للنفط تبحث مع شركة ( SLB ) شلمبرجير التعاون في عمليات التطوير والاستكشاف

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 14 ديسمبر 2022 (وال)- عقد عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج والمعلومات بشركة الخليج العربي للنفط أبوبكر بن عامر، اجتماعًا مع ممثلين عن شركة ( SLB ) شلمبرجير شمال إفريقيا المتخصصة في مجال خدمات حقول النفط.
وتناول الاجتماع مناقشة الأعمال التي تنفذها شركة شلمبرجير في مختلف المجالات، كما تم أيضًا عرض الأعمال والتقنيات الحديثة من قبل الشركة في الحقول النفطية ومدى جاهزيتها في توسيع هذه الأعمال في عملية التطوير والاستكشاف، ولقاءات العمل المتخصصة في استعمال التقنيات الحديثة والبرمجيات والمشاريع المتكاملة، وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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