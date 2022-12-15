اقتصاد

أصحاب محطات الوقود يطالبون برفع هامش الربح لصالحهم لتحسين الأداء بالشكل الأمثل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الأربعاء 2022.12.14 اجتماعا مع أصحاب ومشرفي محطات الوقود بالمنطقتين الغربية والوسطى لمتابعة سير العمل وتنظيم عملية توزيع الوقود، ومناقشة الصعوبات التي تواجه المحطات في توفير مادة الوقود على مدار اليوم.

وطالب أصحاب المحطات الوزارة برفع هامش الربح لصالح المحطات حتى تتمكن من تحسين الأداء وتنظيم عمليات التزود بالشكل الأمثل.

وشدد الحويج على أهمية التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، لتنظيم عمليات التوزيع ومراقبة سيارات نقل الوقود.

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