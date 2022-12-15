وصول 385 حاوية بضائع و 2600 طن من الإسفلت لميناء طرابلس البحري

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري ،اليوم الخميس 2022.12.15 السفينة OLGA.F التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية ،وعلى متنها 196 حاوية لبضائع متنوعة، إضافة للسفينة TIMUCIN.A، التابعة لشركة ليبيا للتوكيلات الملاحية ،وعلى متنها 144 حاوية لسلع مختلفة.

وبحسب إدارة الميناء فإنه من المتوقع أن تصل خلال اليومين المقبلين ، السفينة TVRE AMBASSA التابعة لوكالة شاطئ ليبيا ، وعلى متنها 2600 طن من الإسفلت ، بالإضافة للسفينة VENTODL.MEZZOGIORNE التابعة لشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 75 حاوية لبضائع متنوعة.