خاص.. “الصحة” تحذر كافة المستشفيات بالانتباه من الدواء المغشوش ceftrlxone 100mg l.m.vial

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مديرة إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “نادية” أبو صبع” إلى مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية، ورئيس لجنة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الرقابة الدولية، والقطاع الخاص، وذلك بشأن التنبيه الصادر من قبل هيئة الدواء المصرية، الإدارة المركزية لعمليات ضبط وتحرير العبوات المقلدة والمغشوشة .

حيث نصت المراسلة على الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة احترازياً، وعدم استخدام المنتج الدوائي ‏ceftrlxone 100mg l.m.vial إن وجد، ومراقبة الأدوية ما بعد التسويق والحد من ظاهرة الأدوية المغشوشة.

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