المالية تصدر تعميم بشأن تزايد حركة انتقال الموظفين بين الوحدات الإدارية

أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأربعاء 2022.12.14، تعميماً لكافة الوحدات الإدارية بالوزارات والمؤسسات بشأن تزايد حركة انتقال الموظفين والذي يعد اختصاصا أصيلاً لمجلس الوزراء، وذلك تأسيساً على أحكام نص المادة الثامنة من قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ونص المادة 33 من لائحة ميزانية عام 2010.

وأوضح التعميم بالنسبة للجهة المنقولة منها الموظف تحمل القيمة على مصروفات الباب الأول، ويعد صك بصافي المرتب إلى الجهة المنقول إليها.

أما بالنسبة للجهة المنقول إليها الموظف ،تستلم الصك وتودع القيمة بحساب الودائع، وتسجل وديعة باسم الموظف، ويصرف له صافي المرتب نهاية كل شهر من نفس الوديعة حتى اكتمال المبلغ.