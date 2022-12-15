وزارة الاقتصاد تبحث خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال لعام 2023

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الأربعاء 2022.12.14 بطرابلس، خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال لعام 2023 مع رئيس مجلس إدارة المجلس رشيد صوان، إضافة لنشاط مجلس أصحاب الأعمال خلال العام الجاري 2022، والمشاكل والعراقيل التي واجهت الإدارة في تنفيذ المهام .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات التي تُعزز دور المجلس في قطاعات التجارة والاستثمار وتنمية الصناعات المحلية بالقطاع الخاص، ورفع جودة المنتجات المحلية، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز تنمية الصادرات التابع لها، لإيجاد أسواق خارجية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.