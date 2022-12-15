خاص.. الشنطي يصرح لصدى حيال توقيع إتفاقية التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وشركة الليبية للاتصالات والتقنية

صرح رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: جاءت هذه الاتفاقية بعد جهد جهيد ووقت طويل من قبل المهندسين المتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية والشركة الليبية للاتصالات والتقنية، حيث تم إعداد دراسة جيدة.

وأضاف “الشنطي” بأن هيئة الرقابة الإدارية تأتي من خلال هذه الاتفاقية إلى تنظيم وربط فروع الهيئة ومكاتبها ومنافذ البرية والجوية التابعة للرقابة بكافة مناطق ليبيا، لتسهيل مهمة العمل واتخاذ الإجراءات السريعة في زمن وجيز، كما باشرت الهيئة والشركة بربط ستة فروع في خلال الفترة القادمة لمدة تتجاوز شهر سيتم ربط ستة عشر فرع وموقع يتبع هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك خلال فترة سنة سنصل إلى ربط كافة الفروع من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، وستكون المنظومة مربوطة بالكامل بين الهيئة وجميع الفروع.

وتابع “الشنطي”: تيسير مهمة العمل وإدخال برامج الرقمنة لهيئة الرقابة كنقطة بداية أولى للجهات العامة، ونرجو من جميع الجهات على مستوى الدولة بأن يحدو حدو الهيئة ويتجهوا إلى مثل هذا العمل التقني المهم الذي يدل على التطور والتقدم، وربط كافة المعاملات بهذه المنظومة الرقمية.

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