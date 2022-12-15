الحرس البلدي بنغازي يطلق حملة لمتابعة محطات توزيع غاز الطهي

أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي محمد العبيدي اليوم الخميس 2022.12.15، إطلاق حملة لمتابعة محطات توزيع غاز الطهي، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بارتفاع غاز الطهي لنحو 45 دينار.

وأوضح العبيدي لتطبيق بكم الإخباري، أن الحملة استهدفت 12 محطة وذلك ضمن نشاط الفرع للمحافظة على الأمن الغذائي والدوائي للمواطنين.

وكان مصدر مسؤول بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، قد نفى لتطبيق بكم الإخباري، انخفاض إمدادات غاز الطهي بمدينة بنغازي، مبيناً أن عمليات التوزيع من مستودع رأس المنقار، تسير بنفس الوتيرة بعدد يصل إلى 15,000ألف أسطوانة يومياً.