صحيفة يونانية: بوريل يكرر انتقاده لمذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا

ذكرت صحيفة “كاثيمرني” اليونانية اليوم الخميس أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنتقد مذكرة التفاهم بشأن إستكشاف المحروقات الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية وفقًا لمصادر دبلوماسية.

وأوضحت الصحيفة أن بوريل بعث برسالة إلى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أدان فيها مذكرة التفاهم بشكل مطلق .

وأضاف بوريل أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح تمامًا كما أشار إلى بيان رسمي للاتحاد الأوروبي صدر في ديسمبر عام 2019 بعد توقيع الاتفاقية.

وقال إنه سيستمر في الدفاع عن هذا الموقف وختم رسالته إلى الوزير بالتأكيد له على تضامن الاتحاد الأوروبي مع جميع الدول الأعضاء فيه ودعمه المستمر لهذه القضية وفقا الصحيفة .

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