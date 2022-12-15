خاص.. “الشنطي” يراسل الدبيبة ويطالبه بإيقاف كافة إجراءات بيع حصة شركة أجنبية بالواحة إلى حين الفصل في الموضوع

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريًا على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” بشأن مطالبته بإيقاف كافة إجراءات بيع حصة شركة أجنبية بالواحة إلى حين الفصل في الموضوع.

وذلك في إطار المهام المناطة بهيئة الرقابة الإدارية وفقًا لقانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2016م ، ولائحته التنفيذية تولت الهيئة دراسة ومتابعة قرار مجلس الوزراء رقم (552) لسنة (2021م)، بشأن الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة والذي تم الطعن فيه أمام دائرة القضاء الإدارية بمحكمة استئناف الزاوية، وأصدرت حكمها بقبول الطعن شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف نفاذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل فيه، وانتهت فيه إلى عدم جدوى الطعن عليه بطريق النقض لسلامة أسبابه وموافقته لصحيح القانون والمحال بموجب كتاب رئيس فرع إدارة القضايا – الزاوية رقم (2053) المؤرخ في 2022/أكتوبر/13م، إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.

وبحسب مانص في المراسلة فقد تبين قيام مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم (918) لسنة (2022م)، بشأن المحاذ إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة والذي تم الاستناد في ديباجته على قرار مجلس الوزراء رقم (552) لسنة (2021م)، والمطعون فيه أمام دوائر القضاء الإداري رغم إبلاغهم به بموجب كتاب رئيس فرع إدارة القضايا.

وعليه طالب “الشنطي” إيقاف كافة الإجراءات المتعلقة ببيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة إلى حين الفصل في الموضوع وموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات بالخصوص في يومين من تاريخه.

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