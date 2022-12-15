انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس 0.9 % إلى 1791.23 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 2022.12.15 بما يقارب 1% بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1791.23 دولار للأوقية ،كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % مسجلة 1802.10 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة 2.7 %إلى 23.24 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.1 في % إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولار.