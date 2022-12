حكومتا ألمانيا وفرنسا يوقعان مع برنامج الأمم المتحدة اتفاقية لدعم مشروع “بيبول”

وقعت الحكومتان الألمانية والفرنسية اليوم الخميس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية دعم مشروع “بيبول”، والذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية التي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

وتم ذلك بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” وعضو مجلس المفوضية “عبدالحكيم الشعاب “، ووقع الاتفاقية عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مارك أندريه فرانش”، ووقع عن جانب الحكومة الألمانية السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، وعن جانب الحكومة الفرنسية السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفي مهراج”.

