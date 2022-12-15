الصحة تشرع في استقبال كشوفات الجهات التابعة لها لتسوية درجات العناصر الطبية والمساعدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 2022.12.15، شروعها في استقبال الكشوفات من الجهات التابعة لها، لتسوية درجات العناصر الطبية والطبية المساعدة، لإصدار قرار بالتسوية وإحالته لوزارة المالية للتنفيذ، وفق الاتفاق الذي تم معا، وقد شددت على الجهات التابعة لها الإسراع بإحالة الكشوفات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه سيتم احتساب مدة العمل السابقة للعناصر الطبية والطبية المساعدة ضمن التسوية،حيث تم إعداد مقترح بالتنسيق مع وزارة المالية بمنح بعض الفئات علاوة تمييز، تمنح كدرجة علمية أسوة بأعضاء هيئة التدريس، وتم عرض المقترح على مجلس الوزراء لإصدار قرار بذلك.