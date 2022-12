الوطنية للنفط والصحة العالمية يناقشان إمكانية توقيع اتفاقيات لدعم خدمات الرعاية الصحية في ليبيا

عقدت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً لمناقشة إمكانية توقيع إتفاقيات لدعم خدمات الرعاية الصحية في ليبيا،

مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا “إليزابيت هوف”، ومسؤول الإعلام بالمنظمة “يحي بوظو” ومسؤول برامج التدريب بمستشفى الأطفال في روما “باولا فولبي”.

حيث استعرض خلال الاجتماع حالة الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لدعم مستشفيات أمراض السرطان في ليبيا، كما أكدو مسؤولو منظمة الصحة على استمرارية العمل لإنجاز أهداف الاتفاقية وتحقيق غايتها.

وجاء عن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط بأنه يذكر أن المؤسسة وقعت اتفاقية خلال مطلع العام الجاري مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، وذلك بتمويل من شركائها الدولين ويذكر منها شركة “إيني” و”ريسول” و”توتال.

