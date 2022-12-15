شركة مليتة تنجح في فتح أربعة آبار غاز ووضعها على الإنتاج بحقل بحر السلام

شركة مليتة تنجح في فتح أربعة آبار غاز ووضعها على الإنتاج بحقل بحر السلامأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس 2022.12.15 نجاح شركة مليته للنفط والغاز، في فتح أربعة آبار غاز (CW5, CW6, CW7,CW8) و وضعها على الإنتاج بحقل بحر السلام، مع العلم بأن هذه الآبار كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية نجح المختصين بالشركة من التغلب عليها.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الإنتاجية الإجمالية لهذه الآبار بلغت حوالي 80 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بحوالى 3000 برميل يومياً.