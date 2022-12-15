بسبب عدم الإستقرار في ليبيا لم تتمكن “سيشيل” من إستكمال سداد الديون

ذكرت وكالة “سيشيل نيوز “أمس الأربعاء أن سيشيل وقعت رسميًا إتفاقية مع ليبيا لتسوية سداد ديون تزيد عن 3 ملايين دولار يعود تاريخها إلى عام 1981 .

وأضافت الوكالة أنه بموجب” إتفاقية التسوية” يتم سداد الدين الأساسي البالغ 3.65 مليون دولار في دفعة نقدية واحدة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع المستند في حين أن الفائدة المتراكمة على الدين البالغة 885000 دولار سيتم دفعها على قسطين خلال عام 2023 .

وأوضح المدير العام لإدارة الديون “ديك لابونتي” أنه مع الأزمة المالية في عام 2008 ، تخلت سيشيل عن سداد معظم قروضها ، مما أدى إلى إعادة التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها كجزء من برنامج إصلاح صندوق النقد الدولي الذي شرعت فيه البلاد وكان القرض من ليبيا أيضًا جزءًا من القرض المجهول .

وأشار لابونتي إلى أنه في عام 2010 وفقًا الإتفاقية التسوية مع ليبيا ، قامت سيشل بأول سداد للديون وتم دفع مبلغ 977 ألف دولار إلى ليبيا .

وتابعت الوكالة بالقول أنه لم يتم سداد أي مدفوعات أخرى بعد ذلك ، بسبب عدم الإستقرار في ليبيا في ذلك الوقت ومع ذلك تم إنشاء حساب خاص في مصرف سيشيل المركزي وتم سداد المدفوعات وفقًا للمبلغ المحدد المتفق عليه سنويًا حيث يمكن للسلطات الليبية تأكيد ذلك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية