مؤسسة الاستثمار تبحث سير العمل بالمحفظة الاستثمارية طويلة المدى LTP

اجتمع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” ، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى LTP ومديرها العام.

تناول الاجتماع مناقشة والوقوف على سير العمل بالمحفظة ومعالجة الصعوبات التي تواجه المحفظة وحلحلتها.

كما أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة المؤسسة للشركات والمحافظ التابعة لها، وذلك من أجل تحقيق أهداف المؤسسة ومعالجة كافة الصعوبات التي تواجه الجهات التابعة ، على حسب قوله.

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