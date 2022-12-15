اقتصاد

حملة متابعة محطات توزيع غاز الطهي تُواصل نشاطها ببلدية بنغازي

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 15 ديسمبر 2022 (وال)- انطلقت ببلدية بنغازي حملة لمتابعة محطات توزيع غاز الطهي، بعد ورود شكاوى من المواطنين بإرتفاع ثمن الأسطوانة إلى (45) دينار.
وقال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي محمد العبيدي – في تصريح صحفي – إن الحملة استهدفت اليوم 12 محطة، ضمن نشاط الفرع للمحافظة على الأمن الغذائي والدوائي للمواطنين.
وكانت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز قد نفت الأيام الماضية، ما يُشاع عن انخفاض إمدادات غاز الطهي بمدينة بنغازي، مبينًا أن عمليات التوزيع من مستودع رأس المنقار، تسير بنفس الوتيرة بعدد يصل إلى 15.000 ألف أسطوانة يوميًا. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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