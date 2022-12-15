وزارة النفط والغاز تستلم الإدارة العامة لمحاسبة الشركات

أوضحت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أنها بعد أكثر من ستة عشر شهراً من صدور قرار إعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز، وكذلك العديد من التوجيهات والمراسلات واللجان ،استلمت الوزارة الإدارة العامة لمحاسبة الشركات.

وتم تكليف “فرج منصور” رئيس قسم التحليل المالي بهذه الإدارة العامة بوظيفة مدير عام للإدارة بصفة مؤقتة، وتم توجيهه باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحمل أعباء الإدارة.

كما أوضحت الوزارة إن هذه الإدارة العامة الإدارة الأساسية في وزارة النفط منذ إنشائها في أواخر الخمسينات لأنها المسؤولة علي إيرادات الدولة من النفط والغاز والمنتجات .

وأضاف البيان أن تأخر ارجاعها لوزارة النفط والغاز بسبب تعنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية السابق ومجلس إدارته الغير شرعيين ولاقت بعض العراقيل بعد ذلك وهذا التأخير في أستلام هذه الإداراة العامة كان بسبب العرقلة الممنهجة لعمل وزارة النفط والغاز منذ شهر مارس 2021 م ولكن الوزارة ستستمر في تحمل مسؤولياتها وصلاحياتها التي خولها لها القانون

والابرار بقسمها أمام مجلس النواب والشعب الليبي لاحترام القانون ورعاية مصالح الدولة الليبية.

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