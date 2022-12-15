السفير الفرنسي لدى ليبيا الهاجس الأمني يمكن معالجته، وهو ليس المشكلة الوحيدة أمام الشركات الفرنسية

عقد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض”،اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج” والوفد المرافق له، وقد حضر الاجتماع مدير عام الاتحاد “أسعد الشرتاع “وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط “حسين صافار “، ورئيس لجنة إدارة غرفة طرابلس “أنور أبوستة”، ورئيس غرفة هلال العاصمة ة “عماد ابوشعالة” ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة “امحمد الدرويش” ولفيف من رجل الأعمال والمسؤولين.

حيث أكد السفير الفرنسي خلال كلمته على استعداد بلاده لفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتذليل كافة الصعاب أمام انسياب السلع والخدمات بين البلدين.

كما أكد السفير الفرنسي أيضاً على قرب افتتاح قنصلية فرنسية لدى ليبيا للعمل من طرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وتنظيم بعض الفعاليات الاقتصادية في السنة القادمة في مجالات الطاقة والمواصلات والزراعة.

وأبدى السفير سعادته بنوايا التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكداً على أن الهاجس الأمني يمكن معالجته، وهو ليس المشكلة الوحيدة أمام الشركات الفرنسية؛ مشيراً إلى أن القطاع البنكي وتأخر الاعتمادات بالنسبة للعمليات التجارية مع الجهات العامه هي أكثر ما يواجه الشركات الفرنسية خصوصاً في مجال الأدوية والمعدات الطبية.

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