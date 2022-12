الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي

سجلت العقود الآجلة للذهب تراجعاً في ختام تعاملات الخميس، لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بقوة الدولار الأميركي في أعقاب التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفدرالي ورفع سعر الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 30.90 دولار أو 1.7% إلى 1787.80 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 6 ديسمبر، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويعتبر المعدن الأصفر وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبيته، مع تفضيل المستثمرين لبدائل استثمارية ذات عوائد أعلى.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء، أن رفع الفائدة سيستمر العام المقبل، بعدما رفعه بالفعل 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للعام الجاري.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة إلى 211 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر.

