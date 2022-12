أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس عن استلمها الادارة العامة لمحاسبة الشركات وتم تكليف “فرج منصور “مدير عام للادارة بصفة مؤقتة وتم توجيهه باتخاذ كل الاجراءات القانونية لتحمل أعباء الادارة، وذلك بعد أكثر من ستة عشر شهراً من صدور قرار اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز.

وأوضحت وزارة النفط بأن الادارة العامة كانت الادارة الاساسية في وزارة النفط منذ انشائها في أواخر الخمسينات وتعتبر المسؤولة علي ايرادات الدولة من النفط والغاز والمنتجات، وأن سبب تأخر إرجاعها هو تعنت رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق “مصطفى صنع الله” ومجلس ادارته الغير شرعيين ولاقت بعض العراقيل ، على حد تعبير الوزارة خلال بيانها، كذلك بسبب العرقلة الممنهجة لعمل وزارة النفط والغاز منذ شهر مارس 2021 .

وأضافت وزارة النفط بأنها ستستمر في تحمل مسؤولياتها وصلاحياتها التي خولها لها القانون والابرار بقسمها امام مجلس النواب والشعب الليبي لاحترام القانون ورعاية مصالح الدولة الليبية.

The post وزارة النفط والغاز تعلن عن استلامها الادارة العامة لمحاسبة الشركات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا