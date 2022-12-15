خاص.. رئيس مجلس إدارة ليبيا للاتصالات والتقنية يفصح لصدى عن جديد الشركة.. وعدة تفاصيل هامة

صرح رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية “عبد الباسط السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مراسم توقيع عقد تقديم خدمات ربط المواقع لهيئة الرقابة الإدارية وذلك بين الشركة الليبية للاتصالات والتقنية والهيئة، حيث قال: هذه الاتفاقية عبارة عن ربط مقر هيئة الرقابة الإدارية الرئيسي بمدينة طرابلس مع فروعها بجميع أنحاء ليبيا، حيث ستكون كل البيانات التي ترد من الفروع إلى الإدارة الرئيسية بسرعة عالية جدًا مهما كانت حجم المستندات، كما أن هذه البيانات مُشفرة.

قال كذلك: وسيكون من ضمن مذكرة التفاهم تقسيم المشروع لثلاث مراحل المرحلة الأولى سيتم بها الربط ل16 موقع ، والمرحلة الثانية سيزيد إلى 40 موقع ، والمرحلة الثالثة أكثر من 100 موقع وهذا لربط جميع فروع الرقابة، ومن ضمن بنود العقد أيضًا سيكون هناك دعم مابعد البيع وتدريب لكوادر الرقابة، بحيث أن يستطيعوا قيادة هذه المرحلة بأنفسهم دون الإعتماد على شركة الاتصالات والتقنية، ولكن ستكون الشركة داعمة لهم دائمًا وستكون معهم لمدة مايقارب العامين وسيكون هناك تطوير لهذه المنظومة من وقت لآخر .

وأضاف قائلًا: أتمنى من خلال هذه المذكرة الشاملة أن كل مؤسسات الدولة تحذو حذو هيئة الرقابة الإدارية في ربط فروعها بالإدارات الرئيسية في مدينة طرابلس أو بنغازي ، بحيث أننا اليوم لازلنا ننفذ خطة القابضة ونتمنى أن نقوم بإيصال الصورة بشكل واضح لجميع المؤسسات بأن ليبيا للاتصالات والتقنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة عازمة وبقوة على مساندة ومساعدة الدولة في ربط فروعها في التحول للرقمنة بحيث أن كل الإجراءات داخل مؤسساتنا تكون مميكنة ومُطورة، فالعالم الآن قطع شوط كبير جدًا في هذا الموضوع .

اختتم بالقول: وسيكون لدينا أعمال مع قطاع الصحة وذلك بربط الآسر بالملفات الصحية ومع قطاع التعليم كذلك، وهناك أعمال كثيرة ستكون المدة القادمة، وكانت البداية مع مكتب النائب العام وعدة جهات أخرى .

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