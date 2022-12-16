أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار في البنك المركزي 🏦

4.8288 د.ل ▪️الدولار 🇺🇲

5.1250 بيع في زليتن

5.1250 بيع في طرابلس

5.1350 بيع في بنغازي

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇺🇲 2.25 ~2.75 قروش على سعر الكاش ▪️اليورو 🇪🇺

5.4500 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

+4.50 ~6.00 قروش على سعر الكاش ▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل = 620 د.ت ▪️الباوند الاسترليني

6.13 دينار ▪️الليرة التركية

0.27 دينار ▪️الجنية المصري

0.27 دينار ▪️الدينار الاردني

7.15 دينار كسر الذهب عيار 18:

ب217.00 دينار آونصة الذهب:

1,782.6 دولار الذهب المسبوك:

222.00 دينار

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