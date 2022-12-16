“الترهوني” يكتب: قراءة لمؤشر الإبتكار العالمي GII للعام 2022

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القدرة على الإبتكار هي القدرة على استغلال توليفات التكنولوجية الجديدة، وفي هذا الإطار فإن مؤشر الإبتكار العالمي GII هو تصنيف أو تقرير سنوي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بالشراكة مع كل من جامعة كورنيل وإنسياد والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، ويصنف البلدان من حيث قدرتها على الإبتكار والنجاح فيه، والمؤشر ظهر أول مرة في العام 2007، وقد أوضح القائمون عليه أن الإبتكار مهم لدفع التقدم الاقتصادي والقدرة التنافسية لكل الاقتصادات، حيث أن العديد من الحكومات تضع الإبتكار في قلب استراتيجيات النمو الخاصة بها.

يعتمد الترتيب العام على مؤشرين هامين هما مؤشر مدخلات الإبتكار ومؤشر مخرجات الإبتكار، وبالتالي فإن التصنيف النهائي للدول هو متوسط مؤشرات المدخلات والمخرجات لها، ويقع مؤشر الإبتكار العالمي في نسخته الخامسة عشر في 89 صفحة ويضم لأداء الإبتكاري لعدد 132 بلداً واقتصاداً حول العالم صعوداً من 131 كان قد قاسها في العام 2021، وذلك من خلال إستخدام مؤشرين رئيسيين وأكثر من 80 مؤشرً فرعياً.

خلص تصنيف هذا العام إلى أن سويسرا الدولة الصغيرة قليلة الموارد الطبيعية ومتنوعة الأعراق والأصول قد حافظت على موقعها في صدارة التصنيف للعام الثاني عشر على التوالي، متبوعة بالولايات التي حلت ثانية بعد أن كانت ثالثة في تقرير العام 2021، متبوعة بالسويد والمملكة المتحدة، ثم جاءت هولندا في المركز الخامس بدلاً من كوريا الجنوبية ، وبالمثل جاءت سنغافورة في المركز السابع والتي حلت محل ألمانيا في تصنيف هذا العام، فيما تقهقرت كل من فنلندا والدانمارك إلى المركزين التاسع والعاشر توالياً، وفي المقابل واصلت الصين صعودها وحلت في المركز الحادي عشر في تصنيف العام 2022.

لقد احرزت كل من إستونيا والإمارات وبولندا تطوراً ملحوظاً في مؤشر العام 2022 حيث حلت في المراكز 38،31،18 عالمياً على التوالي، في حين حافظت كل من بلغاريا وماليزيا على نفس مراكزها في تصنيف العام الماضي وفي المركزين 35 و 36 توالياً، وفيما يخص تصنيف الدول العربية فقد جاءت السعودية في المركز 51 عالمياً والثاني عربياً بعد الإمارات ، وقطر في المركز 52 والثالث عربياً، والكويت في المرتبة 62 عالمياً والرابع عربياً، ثم المغرب في المركز 67 عالمياً والخامس عربياً، فيما جاءت كل من البحرين وتونس في المركزين 72 و 73 عالمياً، والأردن في المركز 78 عالمياً، ومصر في المركز 89 عالمياً، والجزائر في المركز 115 عالمياً، واليمن وموريتانيا في المركزين 128 و 129عالمياً، فيما حلت العراق في المركز 131 وقبل الأخير عالمياً، فيما تذيلت غينيا الترتيب العالمي، ولم يشمل تصنيف العام 2022 كل من لبنان وليبيا والسودان والصومال وجيبوتي.

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