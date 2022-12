ديوان المحاسبة يبرم أول عقد مع شركة المراجعة دولية RSM لمراجعة وتقييم الاستثمارات الليبية بالخارج وتدريب عناصر من الديوان في مجال المحافظ الاستثمارية

قام رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أمس الخميس بتوقيع عقدا مع شركة المراجعة الدولية RSM بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، لمراجعة وتقييم السياسات الاستثمارية لبعض الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك بحضور اللجنة الفنية المشكلة من الديوان، ومدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار.

حيث جاء توقيع العقد عقب استكمال اللجنة الفنية المشكلة من الديوان بتحديد نطاق وملفات المراجعة التي سيتم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2023م.

فيما يأتي هذا التوقيع تماشيا مع الاستراتيجية الجديدة التي تبناها ديوان المحاسبة لمتابعة الاستثمارات الليبية، والدفع في اتجاه تحسين أدائها ومنع التجاوزات في أصولها وممتلكاتها.

