الكبير والبرعصي.. هكذا سيطر صدام حفتر على المؤسسات المصرفية في برقة

قال موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي، إن صدام حفتر سيطر على المؤسسات المصرفية في برقة.

وأضاف في تقرير له، أن صدام أقال “علي الحبري” في 22 نوفمبر بعد مفاوضات بينه وبين إبراهيم الدبيبة مقابل التوقف عن طباعة العملة، حيث تم استبدال الحبري بالمصرفي الموالي لحفتر “مرعي البرعصي” مدير مصرف الوحدة.

وتابع أن صدام حفتر حليف لرجل الأعمال المصراتي “محمد طاهر عيسى” ويتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”.

وواصل: صدام تمكن من وضع رجاله في مناصب استراتيجية في عدة بنوك، وهي خطوة ستسمح له باستخدام الاعتمادات للحصول على العملات الأجنبية.

وأكد أن صدام حفتر يتولى إدارة الاستراتيجية المالية للعائلة في القطاع المصرفي، وهو يعمل على تعزيز سيطرته على المؤسسات المصرفية في برقة تدريجياً.